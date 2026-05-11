«Офіси резерву» замість ТЦК. Стало відомо, як влада планує змінити мобілізацію

Міноборони розглядає створення окремих хабів комплектування, де військовозобов’язані проходитимуть перевірку на придатність до служби

Міністерство оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування в «Офіси резерву» з окремими підрозділами – комплектування та супроводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Як зазначається, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу.

Крім того, в окремих приміщеннях буде створено хаби комплектування – спеціальні бази, де тимчасово перебуватимуть добровольці та військовозобов'язані, яких доставила поліція, під час оформлення до війська. Працівники хабів перевірятимуть документи, організовуватимуть проходження військово-лікарської комісії, а також оцінюватимуть психологічний стан і професійну придатність людей.

Працівники офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання. Наразі територіальні центри комплектування займаються не лише мобілізацією, а й оформленням компенсацій для поранених військових, виплатами родинам загиблих та організацією поховань. Через велике навантаження ці напрямки часто працюють із затримками.

Міністерство оборони планує передати соціальні функції офісам супроводу. Частину послуг, зокрема оформлення виплат і видачу довідок, хочуть перевести в цифровий формат.

«Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає», – повідомив виданню співрозмовник у військовому керівництві.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський раніше заявляв, що залучення поліцейських до мобілізації негативно позначається на репутації правоохоронних органів. Водночас закон уже зараз дозволяє саме поліції затримувати та доставляти військовозобов’язаних до ТЦК.

За словами учасників розробки реформи, головна мета змін — зробити мобілізацію менш хаотичною та більш зрозумілою для суспільства. У владі також сподіваються, що поява чітких правил служби, нових контрактів та реформованої системи комплектування допоможе знизити суспільну напругу навколо мобілізації.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.