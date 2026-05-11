Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Офіси резерву» замість ТЦК. Стало відомо, як влада планує змінити мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Офіси резерву» замість ТЦК. Стало відомо, як влада планує змінити мобілізацію
Остаточних термінів запуску реформи наразі немає
фото: Львівський обласний ТЦК та СП (ілюстративне)

Міноборони розглядає створення окремих хабів комплектування, де військовозобов’язані проходитимуть перевірку на придатність до служби

Міністерство оборони пропонує трансформувати територіальні центри комплектування в «Офіси резерву» з окремими підрозділами – комплектування та супроводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Як зазначається, співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом, оформленням на службу. Додатково в громадських місцях розміщуватимуться точки рекрутингу.

Крім того, в окремих приміщеннях буде створено хаби комплектування – спеціальні бази, де тимчасово перебуватимуть добровольці та військовозобов'язані, яких доставила поліція, під час оформлення до війська. Працівники хабів перевірятимуть документи, організовуватимуть проходження військово-лікарської комісії, а також оцінюватимуть психологічний стан і професійну придатність людей.

Працівники офісів супроводу відповідатимуть за соціальні питання. Наразі територіальні центри комплектування займаються не лише мобілізацією, а й оформленням компенсацій для поранених військових, виплатами родинам загиблих та організацією поховань. Через велике навантаження ці напрямки часто працюють із затримками.

Міністерство оборони планує передати соціальні функції офісам супроводу. Частину послуг, зокрема оформлення виплат і видачу довідок, хочуть перевести в цифровий формат.

«Довго обговорювали, хто має доставляти чоловіків із вулиці в ТЦК. В Міноборони пропонували, щоб цим займалися виключно поліцейські, без участі військових. Але поліція проти. Зараз усе заглохло – консенсусу немає», – повідомив виданню співрозмовник у військовому керівництві.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський раніше заявляв, що залучення поліцейських до мобілізації негативно позначається на репутації правоохоронних органів. Водночас закон уже зараз дозволяє саме поліції затримувати та доставляти військовозобов’язаних до ТЦК.

За словами учасників розробки реформи, головна мета змін — зробити мобілізацію менш хаотичною та більш зрозумілою для суспільства. У владі також сподіваються, що поява чітких правил служби, нових контрактів та реформованої системи комплектування допоможе знизити суспільну напругу навколо мобілізації.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.

Читайте також:

Теги: мобілізація ТЦК Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля ТЦК зібралося близько 30 людей, які почали виламувати двері
На Закарпатті натовп штурмував будівлю ТЦК, військові відкрили вогонь
9 травня, 21:35
Melovin розповів, через що він лікувався протягом кількох років
Melovin нарвався на хейт та відповів на закиди про звільнення зі служби
5 травня, 18:15
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров підкреслив значний розрив у результативності підрозділів ППО
Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку
30 квiтня, 11:00
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
28 квiтня, 20:19
За даними української розвідки, найбільше РФ вербуватиме для війни громадян держав Центральної Азії
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
28 квiтня, 16:21
Після публікації фото виснажених голодом бійців, командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу
Міноборони відреагувало на проблеми з постачанням на фронті
28 квiтня, 14:53
Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
26 квiтня, 15:15
Естонія підтвердила рішення спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні
Україна та Естонія масштабують технологічне партнерство: що відомо
25 квiтня, 11:23
Демонізовані у суспільстві Територіальні центри комплектування та соцпідтримки в рамках реформах мобілізації пропонують серйозно перезавантажити, прибрати з вулиць і перейменувати в «офіси»
Мобілізація з людським обличчям. Як влада зупиняє «бусифікацію» і чому це так складно
24 квiтня, 16:15

Події в Україні

«Офіси резерву» замість ТЦК. Стало відомо, як влада планує змінити мобілізацію
«Офіси резерву» замість ТЦК. Стало відомо, як влада планує змінити мобілізацію
Контракти з чіткими термінами служби та нові виплати: ЗМІ повідомили деталі армійської реформи
Контракти з чіткими термінами служби та нові виплати: ЗМІ повідомили деталі армійської реформи
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 11 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2026

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua