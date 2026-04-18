Чи виконує Україна мінімальний план? Буданов висловився про мобілізацію

Очільник Офісу президента пояснив, чому виникають проблеми з набором людей до війська

Упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. Про це розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю молдовському виданню «Маленька країна», передає «Главкома».

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.

«Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає Буданов.

Водночас керівник Офісу президента запевнив, що ситуація з мобілізацією контрольована. Протягом останніх шести місяців Україна «справляється з мінімальним планом мобілізації».

«Це дається не просто. Однак крайні пів року команда, яка цим займається, їй це вдається», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав «величезною проблемою» питання ухилення від мобілізації та героїзацію тих, хто зневажає ТЦК чи незаконно тікає за кордон.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.