Чи виконує Україна мінімальний план? Буданов висловився про мобілізацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Керівник Офісу президента запевнив, що ситуація з мобілізацією контрольована
Очільник Офісу президента пояснив, чому виникають проблеми з набором людей до війська

Упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. Про це розповів очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю молдовському виданню «Маленька країна», передає «Главкома».

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.

«Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає Буданов.

Водночас керівник Офісу президента запевнив, що ситуація з мобілізацією контрольована. Протягом останніх шести місяців Україна «справляється з мінімальним планом мобілізації».

«Це дається не просто. Однак крайні пів року команда, яка цим займається, їй це вдається», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав «величезною проблемою» питання ухилення від мобілізації та героїзацію тих, хто зневажає ТЦК чи незаконно тікає за кордон. 

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

