Мобілізація в Україні. Арахамія розповів про зміни

glavcom.ua
Реформа законодавчих змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі
Давид Арахамія анонсував законодавчі зміни, які стосуються мобілізації 

Процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, інформує «Главком».

За словами політика, підготовка комплексного документа, який має врегулювати ключові питання призову та військового обліку, вже фактично завершена. Нині питання реформування мобілізації перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова.

«Він буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп, бо в його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа», – зазначив Арахамія.

При цьому він додав, що вже протягом місяця реформа вже буде представлена.

Повідомляється, що законодавчі зміни торкнуться як заходів зі спрощення обліку, так і нових жорстких обмежень. Зокрема, концепція передбачає виведення мільйонів українців зі статусу «у розшуку» через нову спеціальну процедуру.

«Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку. З розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі», – повідомив нардеп.

Законодавчими змінами нардепи також хочуть зменшити кількість конфліктних ситуацій та нападів на співробітників ТЦК. Вже цього тижня уряд має звітувати перед парламентом щодо темпів впровадження нових правил.

«Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають», – сказав Арахамія.

«Главком» писав, що підходи до мобілізації у Києві можуть змінити з урахуванням принципу більш справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Особливу увагу приділять ситуаціям, коли в окремих населених пунктах, зокрема в селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді як у великих містах, включно зі столицею, ситуація є іншою. Народний депутат Федір Веніславський наголосив, що така різниця особливо відчутна для військових, які повертаються з фронту на лікування.

Він зазначив, що над удосконаленням підходів до мобілізації працюють Офіс президента, Міністерство оборони та інші державні структури. Очікується, що вже у квітні можуть з’явитися нові напрацювання, які дозволять вирівняти навантаження, зменшити суспільну напругу та забезпечити сектор безпеки й оборони необхідними ресурсами.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

Читайте також:

Читайте також

Через механізм СВАМ українські металурги ризикують ключовий ринок Євросоюзу
Гільйотина для української економіки, або Що таке CBAM?
Сьогодні, 13:00
Зеленський розповів, як Україна допомагає будувати оборону іншим країнам
Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході
3 квiтня, 12:51
В усталених правилах українського правопису для користувачів змін не відбулося
Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності
30 березня, 16:17
Іран мобілізував понад мільйон людей для відбиття можливої наземної операції США
Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей
27 березня, 08:00
Громадян Зімбабве обманом відправили воювати на боці РФ
Шукали роботу, а потрапили на війну. Влада Зімбабве розповіла подробиці
26 березня, 15:57
Марк Рютте запевнив у безперервних поставках зброї США для України
Поставки зброї Україні під загрозою? Генсек НАТО відреагував на чутки
26 березня, 15:22
Повістки вручатимуть особисто під підпис громадянина
У Вінниці створено мобільні групи для вручення повісток – розпорядження мера
11 березня, 18:23
Роман Абрамовіч вирішив допомогти ще й росіянам
Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»
9 березня, 18:57
Очікується, що Бельгія отримає останні F-35 у 2029 році
Чому Бельгія досі не передала Україні обіцяні F-16: пояснення Брюсселя
8 березня, 08:58

Мобілізація в Україні. Арахамія розповів про зміни
Депутати викликали до Ради главу Антимонопольного комітету через ситуацію з цінами на пальне
Уряд визначив відповідального за відновлення доріг на прифронтових територіях
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
Криза голосувань у Раді: фракція «Слуга народу» провела засідання
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
