Мобілізація в Україні. Арахамія розповів про зміни

Давид Арахамія анонсував законодавчі зміни, які стосуються мобілізації

Процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, інформує «Главком».

За словами політика, підготовка комплексного документа, який має врегулювати ключові питання призову та військового обліку, вже фактично завершена. Нині питання реформування мобілізації перебуває в активній розробці міністра оборони Михайла Федорова.

«Він буде робити презентацію в комітеті, а потім це буде презентація для фракцій та груп, бо в його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа», – зазначив Арахамія.

При цьому він додав, що вже протягом місяця реформа вже буде представлена.

Повідомляється, що законодавчі зміни торкнуться як заходів зі спрощення обліку, так і нових жорстких обмежень. Зокрема, концепція передбачає виведення мільйонів українців зі статусу «у розшуку» через нову спеціальну процедуру.

«Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку. З розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі», – повідомив нардеп.

Законодавчими змінами нардепи також хочуть зменшити кількість конфліктних ситуацій та нападів на співробітників ТЦК. Вже цього тижня уряд має звітувати перед парламентом щодо темпів впровадження нових правил.

«Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають», – сказав Арахамія.

«Главком» писав, що підходи до мобілізації у Києві можуть змінити з урахуванням принципу більш справедливого розподілу мобілізаційного навантаження. Особливу увагу приділять ситуаціям, коли в окремих населених пунктах, зокрема в селах, мобілізовано більшість чоловіків, тоді як у великих містах, включно зі столицею, ситуація є іншою. Народний депутат Федір Веніславський наголосив, що така різниця особливо відчутна для військових, які повертаються з фронту на лікування.

Він зазначив, що над удосконаленням підходів до мобілізації працюють Офіс президента, Міністерство оборони та інші державні структури. Очікується, що вже у квітні можуть з’явитися нові напрацювання, які дозволять вирівняти навантаження, зменшити суспільну напругу та забезпечити сектор безпеки й оборони необхідними ресурсами.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.