Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку

Валерія Поліщук
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров підкреслив значний розрив у результативності підрозділів ППО


У ЗСУ відверто розповіли, чому кількість екіпажів не переростає у якість збиття дронів

Понад половина екіпажів Повітряних сил ЗСУ, залучених до перехоплення дронів, не збили жодного ворожого безпілотника за рік через неефективне використання ресурсу. Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров, повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

За словами Єлізарова, після проведення аналітики роботи понад 300 екіпажів було виявлено значний розрив у їхній результативності. Лише 66 підрозділів змогли знищити більше ніж по 10 «Шахедів» за рік.

Водночас 170 екіпажів – а це понад 50% від загальної кількості – не мають на своєму рахунку жодного збитого дрона за аналогічний період. Павло Єлізаров наголосив, що причиною є не брак людей, а відсутність якісного структурування та аналізу підготовки пілотів.

Нагадаємо, проблема ефективної протидії масованим атакам «Шахедів» залишається однією з ключових для української ППО. Раніше експерти неодноразово наголошували на важливості розвитку мобільних вогневих груп, які дозволяють економити дорогі зенітні ракети при збитті дешевих іранських дронів.

До слова, за контрактами Міноборони у 2026 році армія вже отримала у два рази більше перехоплювачів, ніж за весь 2025-й. Посилення системного постачання дозволяє значно наростити захист повітряного простору. Основним оператором закупівель виступає Державний оператор тилу (ДОТ).

Раніше президент Володимир Зеленський підкреслив ефективність вітчизняного захисту неба, зазначивши, що сучасні системи ППО ліквідовують понад 90% ворожих безпілотників.

Читайте також:

Теги: Міноборони армія Павло Єлізаров перехоплення системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами заступника Федорова, питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день
Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
31 березня, 15:16
Польські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон звернувся до Варшави з неофіційним проханням поділитися однією з двох ракетних батарей Patriot
Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США
31 березня, 16:19
Україна разом із Німеччиною вироблятиме ППО
Зеленський: дронова угода з Німеччиною стане найбільшою в Європі
14 квiтня, 14:03
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
15 квiтня, 21:17
Влада закликає перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги
На Київщині ППО працює по російських дронах
17 квiтня, 07:04
Україна спільно з партнерами працює над розширенням спроможностей протиповітряної оборони
«Ми переходимо у нову реальність». Глава МЗС розказав, як Україна наближає прорив у захисті свого неба
22 квiтня, 11:00
Після публікації фото виснажених голодом бійців, командування Угруповання об’єднаних сил розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу
«Управлінський сором». Угруповання об'єднаних сил прокоментувало ситуацію з воїнами 14-ї бригади
24 квiтня, 12:27
Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
25 квiтня, 18:59
Як зазначив глава держави, темпи російських втрат мають перевищувати темпи їхньої мобілізації
Зеленський назвав пріоритет України на найближчі місяці
Вчора, 21:10

Суспільство

Новини

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:48
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua