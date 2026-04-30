Половина екіпажів ППО не збила жодного дрона: Повітряні сили назвали головну помилку

У ЗСУ відверто розповіли, чому кількість екіпажів не переростає у якість збиття дронів

Понад половина екіпажів Повітряних сил ЗСУ, залучених до перехоплення дронів, не збили жодного ворожого безпілотника за рік через неефективне використання ресурсу. Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров, повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

За словами Єлізарова, після проведення аналітики роботи понад 300 екіпажів було виявлено значний розрив у їхній результативності. Лише 66 підрозділів змогли знищити більше ніж по 10 «Шахедів» за рік.

Водночас 170 екіпажів – а це понад 50% від загальної кількості – не мають на своєму рахунку жодного збитого дрона за аналогічний період. Павло Єлізаров наголосив, що причиною є не брак людей, а відсутність якісного структурування та аналізу підготовки пілотів.

Нагадаємо, проблема ефективної протидії масованим атакам «Шахедів» залишається однією з ключових для української ППО. Раніше експерти неодноразово наголошували на важливості розвитку мобільних вогневих груп, які дозволяють економити дорогі зенітні ракети при збитті дешевих іранських дронів.

До слова, за контрактами Міноборони у 2026 році армія вже отримала у два рази більше перехоплювачів, ніж за весь 2025-й. Посилення системного постачання дозволяє значно наростити захист повітряного простору. Основним оператором закупівель виступає Державний оператор тилу (ДОТ).

Раніше президент Володимир Зеленський підкреслив ефективність вітчизняного захисту неба, зазначивши, що сучасні системи ППО ліквідовують понад 90% ворожих безпілотників.