«Доктор зло» з Мордовії отримав підозру за катування українських військовополонених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Доктор зло» з Мордовії отримав підозру за катування українських військовополонених
Фельдшеру колонії №10 у Мордовії, відомому як «Доктор Зло», загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років
фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, вказана особа, будучи медичним працівником, систематично вчиняла насильство стосовно українських військовополонених

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру фельдшеру російської колонії, який замість лікування катував та принижував українських військовополонених. Йому інкримінують жорстоке поводження з полоненими, що є воєнним злочином. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вказана особа, будучи медичним працівником, перебуваючи у виправній колонії № 10 Управління федеральної служби виконання покарань по Республіці Мордовія», систематично вчиняв насильство стосовно українських військовополонених.

«Він пропускав через українських військовополонених електричний струм, бив їх по голові та тілу трубою й іншими предметами. Його дії завдавали нашим військовим сильного фізичного болю та глибоких моральних страждань», – йдеться у повідомленні.

За вчинення інкримінованого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. Оперативний супровід здійснюється Департаментом карного розшуку Національної поліції України».

Нагадаємо, Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними». За даними моніторингової місії ООН, понад 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.

До слова, вперше з початку повномасштабної війни Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взяли під варту на три місяці, а ця справа стала історичним прецедентом для системи міжнародного правосуддя. 30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням литовського прокурора взяв підозрюваного під варту на три місяці. 

