Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти

Казахстан екстрено перенаправив експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську

Казахстан також зазначив, що ці дії шкодять двостороннім відносинам між країнами

Казахстан звернувся до України з вимогою припинити атаки на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську, після того, як безпілотники значно пошкодили інфраструктуру термінала, що призвело до зупинки експорту нафти. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

КТК обробляє понад 1% світової нафти і є важливим елементом для експорту нафти з Казахстану, де цей термінал обробляє до 80% нафти країни.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Казахстану, атака стала частиною серії нападів на цивільні об'єкти, що є порушенням міжнародних норм. Казахстан висловив протест щодо цих атак, наголосивши, що КТК є важливою міжнародною інфраструктурою, яка повинна бути захищена від таких нападів. Казахстан також зазначив, що ці дії шкодять двостороннім відносинам між країнами та закликав Україну вжити заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Раніше Міністерство енергетики Казахстану повідомило про екстрене перенаправлення експорту нафти через атаку безекіпажних морських катерів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в порту Новоросійськ.

Атака, що сталася 29 листопада 2025 року, серйозно пошкодила виносний причальний пристрій ВПУ-2, що призвело до зупинки відвантаження нафти.

Нагадаємо, російські пропагандисти поскаржились на нібито «цілеспрямовану терористичну атаку» українських безекіпажних катерів (БЕК) на Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), розташований в акваторії Новоросійська. За їхніми заявами, інцидент стався сьогодні о 04:06.

Унаслідок вибуху значні пошкодження отримав виносний причальний пристрій КТК ВПУ-2, який використовується для завантаження танкерів. Капітан морського порту Новоросійськ видав розпорядження про припинення всіх вантажних та інших операцій на терміналі. Танкери були відведені за межі акваторії КТК.

За заявою російської сторони, подальша експлуатація ВПУ-2 неможлива. Відвантаження на терміналі будуть відновлені лише «при скасуванні загроз БЕК і БПЛА».