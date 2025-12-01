Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
Казахстан екстрено перенаправив експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
фото: Reuters

Казахстан також зазначив, що ці дії шкодять двостороннім відносинам між країнами

Казахстан звернувся до України з вимогою припинити атаки на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в Новоросійську, після того, як безпілотники значно пошкодили інфраструктуру термінала, що призвело до зупинки експорту нафти. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

КТК обробляє понад 1% світової нафти і є важливим елементом для експорту нафти з Казахстану, де цей термінал обробляє до 80% нафти країни.

Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Казахстану, атака стала частиною серії нападів на цивільні об'єкти, що є порушенням міжнародних норм. Казахстан висловив протест щодо цих атак, наголосивши, що КТК є важливою міжнародною інфраструктурою, яка повинна бути захищена від таких нападів. Казахстан також зазначив, що ці дії шкодять двостороннім відносинам між країнами та закликав Україну вжити заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Раніше Міністерство енергетики Казахстану повідомило про екстрене перенаправлення експорту нафти через атаку безекіпажних морських катерів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в порту Новоросійськ.

Атака, що сталася 29 листопада 2025 року, серйозно пошкодила виносний причальний пристрій ВПУ-2, що призвело до зупинки відвантаження нафти.

Нагадаємо, російські пропагандисти поскаржились на нібито «цілеспрямовану терористичну атаку» українських безекіпажних катерів (БЕК) на Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), розташований в акваторії Новоросійська. За їхніми заявами, інцидент стався сьогодні о 04:06. 

Унаслідок вибуху значні пошкодження отримав виносний причальний пристрій КТК ВПУ-2, який використовується для завантаження танкерів. Капітан морського порту Новоросійськ видав розпорядження про припинення всіх вантажних та інших операцій на терміналі. Танкери були відведені за межі акваторії КТК.

За заявою російської сторони, подальша експлуатація ВПУ-2 неможлива. Відвантаження на терміналі будуть відновлені лише «при скасуванні загроз БЕК і БПЛА».

Читайте також:

Теги: Казахстан росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
29 листопада, 13:35
Спортсменку визнали винною у порушенні порядку надання інформації про своє місцезнаходження
Триразова чемпіонка Росії з шорт-треку погоріла на порушенні антидопінгових правил
25 листопада, 12:35
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
24 листопада, 13:02
Зоран Гаїч брав участь у пропагандистському заході
Міністр спорту Сербії потрапив до бази «Миротворця»: що він вчинив
23 листопада, 18:47
Минулого місяця США наклали санкції на російські компанії «Лукойл» та «Роснєфть»
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
21 листопада, 06:40
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Чи почнеться війна у Венесуелі? Вікно для Трампа зачиняється
Чи почнеться війна у Венесуелі? Вікно для Трампа зачиняється Світ
15 листопада, 15:00
Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
9 листопада, 15:36

Економіка

Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
Казахстан екстрено перенаправляє експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Казахстан екстрено перенаправляє експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника
Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника
Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз
Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua