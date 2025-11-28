Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації

РФ була однією з 11 країн-кандидаток на членство у керівному органі IMO в категорії «А»

Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації (ІМО), яка займається питаннями безпеки судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Під час роботи 34-ї асамблеї ІМО в Лондоні українська сторона представила державам-членам розгорнуту аргументацію щодо несумісності дій РФ із принципами міжнародного морського права та статусом члена Ради.

«Це чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій – після невдач у ЮНЕСКО та ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї – «Главком») – явне продовження її зростаючої міжнародної ізоляції», – прокоментував рішення Асамблеї IMO міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Росія була однією з 11 країн-кандидаток на членство у керівному органі IMO в категорії «А» (країни з найбільшим інтересом у наданні послуг міжнародного перевезення) і єдиною з усіх не була обрана до Ради у 2023 році. 28 листопада асамблея обрала членами Ради IMO на 2026-2027 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, США, Норвегію, Панаму, Ліберію, Південну Корею та Велику Британію.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №126/2025-рп, яким утворив офіційну делегацію України для участі в 34-й Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO). Захід відбудеться з 24 листопада по 3 грудня 2025 року в Лондоні

Міжнародна морська організація – спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями міжнародного судноплавства. Вона здійснює правове регулювання міжнародного торговельного судноплавства у технічній сфері, забезпеченні охорони людського життя на морі, в галузі запобігання забрудненню моря і атмосфери з суден, встановленні режиму відповідальності за шкоду, завдану третім особам забрудненням з суден.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний став постійним представником України при Міжнародній морській організації.