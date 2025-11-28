Головна Світ Політика
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна завадила Росії потрапити до Ради Міжнародної морської організації
Українські дипломати пояснили країнам, чому дії РФ суперечать міжнародному морському праву
фото: ІМО (ілюстративне)

РФ була однією з 11 країн-кандидаток на членство у керівному органі IMO в категорії «А»

Росію не обрали до Ради Міжнародної морської організації (ІМО), яка займається питаннями безпеки судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Під час роботи 34-ї асамблеї ІМО в Лондоні українська сторона представила державам-членам розгорнуту аргументацію щодо несумісності дій РФ із принципами міжнародного морського права та статусом члена Ради.

«Це чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій – після невдач у ЮНЕСКО та ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї – «Главком») – явне продовження її зростаючої міжнародної ізоляції», – прокоментував рішення Асамблеї IMO міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Росія була однією з 11 країн-кандидаток на членство у керівному органі IMO в категорії «А» (країни з найбільшим інтересом у наданні послуг міжнародного перевезення) і єдиною з усіх не була обрана до Ради у 2023 році. 28 листопада асамблея обрала членами Ради IMO на 2026-2027 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, США, Норвегію, Панаму, Ліберію, Південну Корею та Велику Британію.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №126/2025-рп, яким утворив офіційну делегацію України для участі в 34-й Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO). Захід відбудеться з 24 листопада по 3 грудня 2025 року в Лондоні

Міжнародна морська організація – спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями міжнародного судноплавства. Вона здійснює правове регулювання міжнародного торговельного судноплавства у технічній сфері, забезпеченні охорони людського життя на морі, в галузі запобігання забрудненню моря і атмосфери з суден, встановленні режиму відповідальності за шкоду, завдану третім особам забрудненням з суден.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний став постійним представником України при Міжнародній морській організації.

