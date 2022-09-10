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ОГП назвав кількість українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії

Ірина Жукевич
glavcom.ua
ОГП назвав кількість українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії
Російські військові вбили 383 українських дітей
Фото з відкритих джерел

Російські війська вбили 383 українських дітей та ще 746 дітей поранили

Станом на ранок 10 вересня 2022 року більше ніж 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

9 вересня внаслідок обстрілу росіянами Харкова були поранені троє дітей віком від 3 до 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, раніше ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних.

Відомо, що у російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше.

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Теги: росія війна

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