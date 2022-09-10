ОГП назвав кількість українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії

Російські війська вбили 383 українських дітей та ще 746 дітей поранили

Станом на ранок 10 вересня 2022 року більше ніж 1129 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 383 дитини загинули та понад 746 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

9 вересня внаслідок обстрілу росіянами Харкова були поранені троє дітей віком від 3 до 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, раніше ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних.

Відомо, що у російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше.