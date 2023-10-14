В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей

Окупанти погрожують «судити» затриманих мешканців Мелітополя вже за законами РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спостерігається хвиля терору – продовжуються масові викрадення людей. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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Зокрема, останніми тижнями окупанти викрали кілька жінок – працівниць одного з ресторанів міста.

Крім того, після успішного знищення бази рашистів на території Моторного заводу окупанти затримали родину лише тому, що напередодні вони на авто проїхали повз базу окупантів.

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Федоров повідомив, що рашисти погрожують, що «судитимуть» затриманих мешканців Мелітополя вже за законами РФ. «Але зрозуміло, що ні про яке правосуддя на ТОТ чи в «ерефії» не йдеться», – додав мер.

Як повідомлялося, 13 жовтня підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

Нещодавно в окупованому Мелітополі неподалік від моторного заводу Сили оборони успішно ліквідували секретну базу росіян.