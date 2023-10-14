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В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі тривають масові викрадення людей
Рашисти тероризують населення окупованих територій
фото з відкритих джерел

Окупанти погрожують «судити» затриманих мешканців Мелітополя вже за законами РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спостерігається хвиля терору – продовжуються масові викрадення людей. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Зокрема, останніми тижнями окупанти викрали кілька жінок – працівниць одного з ресторанів міста.

Крім того, після успішного знищення бази рашистів на території Моторного заводу окупанти затримали родину лише тому, що напередодні вони на авто проїхали повз базу окупантів.

Федоров повідомив, що рашисти погрожують, що «судитимуть» затриманих мешканців Мелітополя вже за законами РФ. «Але зрозуміло, що ні про яке правосуддя на ТОТ чи в «ерефії» не йдеться», – додав мер.

Як повідомлялося, 13 жовтня підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

Нещодавно в окупованому Мелітополі неподалік від моторного заводу Сили оборони успішно ліквідували секретну базу росіян.

Теги: Мелітополь

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