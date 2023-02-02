Загарбники заборонили мобільний інтернет на Луганщині

Натомість оператор пропонує у десять разів більше безкоштовних хвилин у декількох тарифах

На тимчасово окупованій частині Луганської області люди більше не мають можливості користуватися мобільним інтернетом, оскільки його заборонили. Про це повідомляється на сторінці оператора самопровозглашеної «ЛНР» МКС (раніше Лугаком – ред.).

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Як виявилось, оператор мобільного зв’язку МКС обмежує послугу до отримання особливого розпорядження. Таким чином, з 11 лютого така послуга, як мобільний інтернет, буде повністю виключена з тарифних планів. «Щедрий» оператор пропонує замість десять разів більше безкоштовних хвилин у декількох тарифах.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупант закриває міста на в’їзд та на виїзд.

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З початку січня російські окупанти посилили репресії проти місцевого населення на Луганщині. Активніше відбувається примусова паспортизація. У мешканців перевіряють мобільні телефони щодо наявності викликів з українських номерів.