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Загарбники заборонили мобільний інтернет на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загарбники заборонили мобільний інтернет на Луганщині
фото ілюстративне

Натомість оператор пропонує у десять разів більше безкоштовних хвилин у декількох тарифах

На тимчасово окупованій частині Луганської області люди більше не мають можливості користуватися мобільним інтернетом, оскільки його заборонили. Про це повідомляється на сторінці оператора самопровозглашеної «ЛНР» МКС (раніше Лугаком – ред.).

Як виявилось, оператор мобільного зв’язку МКС обмежує послугу до отримання особливого розпорядження. Таким чином, з 11 лютого така послуга, як мобільний інтернет, буде повністю виключена з тарифних планів. «Щедрий» оператор пропонує замість десять разів більше безкоштовних хвилин у декількох тарифах.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупант закриває міста на в’їзд та на виїзд.

З початку січня російські окупанти посилили репресії проти місцевого населення на Луганщині. Активніше відбувається примусова паспортизація. У мешканців перевіряють мобільні телефони щодо наявності викликів з українських номерів. 

Теги: Луганщина населення інтернет окупанти

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