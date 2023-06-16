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Окупанти атакують «Шахедами»: на Миколаївщині та Одещині працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти атакують «Шахедами»: на Миколаївщині та Одещині працює ППО
У південних регіонах працює ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти тероризують південні регіони України дронами

На півдні України фіксується рух іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, наразі «Шахеди» спостерігаються в Одеській та Миколаївській областях. У цих регіонах працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили ЗСУ закликають прямувати в укриття.

Зазначимо, що станом на 0:33 мапа тривог має такий вигляд:

Окупанти атакують «Шахедами»: на Миколаївщині та Одещині працює ППО фото 1

Нагадаємо, завершилася 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав п'ять ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині. 

Теги: Одещина Миколаївщина безпілотник тривога

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