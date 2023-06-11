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Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки
Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

Унаслідок російського терористичного акту підтоплено 77 населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини

Унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

За останніми даними, на Херсонщині 35 осіб вважаються безвісти зниклими, семеро з них – діти. Унаслідок цього злочину РФ загинули п’ять осіб.

У Херсонській області станом на 13:00 11 квітня підтоплено 46 населених пунктів, із яких 32 – підконтрольні Україні, а 14 – тимчасово окуповані. Наразі евакуйовано 2718 осіб, із них 190 дітей.

Водночас на Миколаївщині підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула. 

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. 

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина Миколаївщина

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