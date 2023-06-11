Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки

Унаслідок російського терористичного акту підтоплено 77 населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини

Унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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За останніми даними, на Херсонщині 35 осіб вважаються безвісти зниклими, семеро з них – діти. Унаслідок цього злочину РФ загинули п’ять осіб.

У Херсонській області станом на 13:00 11 квітня підтоплено 46 населених пунктів, із яких 32 – підконтрольні Україні, а 14 – тимчасово окуповані. Наразі евакуйовано 2718 осіб, із них 190 дітей.

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Водночас на Миколаївщині підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

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За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.