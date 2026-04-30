Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом

Іванна Гончар
Російський безпілотник атакував АЗС у Краматорську
фото: ДСНС

Пожежу гасили під загрозою повторного удару, постраждалих немає

Вдень, 30 квітня, російські окупанти атакували безпілотником автозаправну станцію у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок удару загорівся резервуар із газом, а також суха трава на прилеглій території.

фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 103 кв. м, працюючи в умовах постійної загрози повторного обстрілу.

фото: ДСНС

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські терористи атакували FPV-дроном евакуаційну групу «Фенікс» на Донеччині. 

Читайте також:

Читайте також

Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 1 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
1 квiтня, 06:49
Слов’янська ТЕС була однією з ключових електростанцій сходу України та понад 70 років забезпечувала енергопостачання Донбасу
Остання ТЕС Донеччини зупинилася: Слов’янська станція припинила роботу
7 квiтня, 05:37
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 9 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
9 квiтня, 06:39
Окупанти обстріляли Глухівську громаду
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
9 квiтня, 11:14
Зеленський: На жаль, прифронтові громади «рускі» будуть обстрілювати
Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
10 квiтня, 09:00
Охоплений вогнембудинок у Броварському районі
У Броварах пожежники врятували людину з охопленого вогнем будинку
17 квiтня, 15:27
Дерево впало на автомобіль швидкої допомоги
Негода в Україні: повалено дерева, розтрощено «швидку» (фото)
24 квiтня, 15:16
Біля ЖК Creator City комунальні працівники вже прибирають уламки скла та будматеріалів
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки на Київ
28 квiтня, 16:38
Російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу «ФЕНІКС» у Дружківці
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Вчора, 22:44

Події в Україні

Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом
Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом
Лінія фронту станом на 30 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 квітня 2026. Зведення Генштабу
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
РФ атакувала Дніпропетровщину, Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію. Головне за 30 квітня 2026
Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)
Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)
На Закарпатті горить готельний комплекс курорту в Ізках (фото)
На Закарпатті горить готельний комплекс курорту в Ізках (фото)
Чи вимикатимуть світло 1 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 1 травня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Сьогодні, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Сьогодні, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
