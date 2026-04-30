Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом

Пожежу гасили під загрозою повторного удару, постраждалих немає

Вдень, 30 квітня, російські окупанти атакували безпілотником автозаправну станцію у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок удару загорівся резервуар із газом, а також суха трава на прилеглій території.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 103 кв. м, працюючи в умовах постійної загрози повторного обстрілу.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські терористи атакували FPV-дроном евакуаційну групу «Фенікс» на Донеччині.