Окупанти атакували АЗС у Краматорську: спалахнув резервуар з газом
Пожежу гасили під загрозою повторного удару, постраждалих немає
Вдень, 30 квітня, російські окупанти атакували безпілотником автозаправну станцію у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
Внаслідок удару загорівся резервуар із газом, а також суха трава на прилеглій території.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 103 кв. м, працюючи в умовах постійної загрози повторного обстрілу.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
Коментарі — 0