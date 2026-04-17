У Броварах пожежники врятували людину з охопленого вогнем будинку

Займання сталося близько опівночі на вулиці Героїв УПА у Броварах

У ніч на 17 квітня у Броварах сталася пожежа в приватному житловому будинку. Під час ліквідації загоряння бійцям ДСНС вдалося врятувати людину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС у Київській області.

Повідомлення про займання на вулиці Героїв УПА надійшло до Служби порятунку о 00:19. Коли вогнеборці прибули на місце, будинок уже був охоплений полум’ям. Під час розвідки та гасіння рятувальники виявили в приміщенні людину, яку оперативно евакуювали в безпечне місце.

Вогнеборці гасять пожежу у Броварському районі фото: ДСНС Київщини

Наслідки пожежі фото: ДСНС Київщини

Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 01:05. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення вогню та підраховують збитки.

Нагадаємо, у селі Іванків Вишгородського району Київської області місцеві жителі викликали поліцію через феєрверк, який запустили поблизу річки, що призвело до пожежі. Підозрюваним виявився 19-річний місцевий житель. За попередніми даними поліції, перебуваючи поблизу річки, він активував побутовий феєрверк у вигляді свічки, внаслідок чого зайнявся трав’яний настил.