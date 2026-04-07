Остання ТЕС Донеччини зупинилася: Слов’янська станція припинила роботу

Слов’янська ТЕС була однією з ключових електростанцій сходу України та понад 70 років забезпечувала енергопостачання Донбасу

Станція працювала навіть попри постійні обстріли та пошкодження інфраструктури

Слов’янська теплоелектростанція у місті Миколаївка Донецької області припинила генерацію електроенергії через погіршення безпекової ситуації. Це була остання ТЕС у регіоні під контролем України, яка продовжувала роботу, пише «Главком».

Рішення про зупинку ухвалили для збереження життя працівників на тлі наближення бойових дій.

«Частина персоналу продовжить роботу на станції, забезпечуючи транзит електроенергії та подачу питної води для міста. Охолоджувальний ставок також продовжить господарську діяльність», – повідомили на підприємстві.

Момент зупинення роботи ТЕС зафільмували на відео.

Станція працювала навіть попри постійні обстріли та пошкодження інфраструктури, зокрема димових труб, і залишалася важливим джерелом енергії для регіону.

«Сильні енергетики Слов’янки: грамотні та професійні. Частина персоналу продовжить роботу на станції…», – зазначається у повідомленні.

За словами працівників, рішення ухвалене відповідно до розпорядження керівництва ПАТ «Донбасенерго» від 30 березня 2026 року.

«Сумний момент, але це вже увійшло в історію Слов’янського «Донбасенерго»… Усім бажаю моральної витримки в цей перехідний період», – йдеться у заяві керівництва.

Слов’янська ТЕС була однією з ключових електростанцій сходу України та понад 70 років забезпечувала енергопостачання Донбасу.

Нагадаємо, російські війська перейшли до активної фази очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року. Основні зусилля зосередили на прориві так званого «фортечного поясу» України в Донецькій області.