Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги

Максим Бурич
Максим Бурич
Зеленський: На жаль, прифронтові громади «рускі» будуть обстрілювати
фото: Офіс президента України

Президент уточнює: росіяни вже не вперше визначають якийсь дедлайн, який потім самі ж пусувають

Президент України Володимир Зеленський розкрив чергові дедлайни, які Кремль поставив перед своїми окупаційними військами. За словами глави держави, російське командування визначило конкретні цілі на Донеччині, які мають бути досягнуті до символічної для РФ дати – початку травня. Зокрема президент назвав Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський повідомив, що російські війська отримали наказ до кінця квітня встановити контроль над стратегічно важливими містами Донецької області.

«Вони хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою – у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для «рускіх» це зробити», – підкреслив президент.

Попри неможливість швидкого прориву фронту, Росія продовжує тактику залякування мирного населення. Президент попередив про посилення атак на житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

«На жаль, прифронтові громади «рускі» будуть обстрілювати. Херсонщину, Дніпровщину – Нікополь. Також удари по Одесі. Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика», – розповів Зеленський.

Також на зустрічі Зеленський розповів про результати останніх операцій в тилу ворога. Президент також прокоментував безпекову ситуацію на кордонах України, зокрема навколо Придністров’я та на південних рубежах.

Читайте також: Референдум про мир з Росією. Розмова з соціологом про те, на що готові піти українці

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. 

Заступника керівник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування не полишає спроб створити так звану «санітарну зону» вздовж українського кордону. Окупанти прагнуть зайти вглиб території Сумської та Харківської областей на відстань до 20 кілометрів, щоб убезпечити свої логістичні вузли та обмежити дії української армії.

Читайте також:

Читайте також

США прагнуть позбавитися цього старого світового порядку, перевести світ із режиму сили права в режим права сили
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
15 березня, 23:23
Юлія Свириденко, яка була заступницею міністра Тимофія Милованова (на фото) у 2019 році, тепер очолює уряд
«Бек-офіс» Милованова. Де отримує гроші прем'єрка Свириденко та інші члени уряду Е-декларування
6 квiтня, 12:15
Емоційний стан українців за час війни змінився: від шоку та заперечення на початку вторгнення до хронічного виснаження сьогодні
Війна залишить слід на покоління: психіатр пояснив наслідки для українців
22 березня, 19:57
Аліна Михайлова поділилася, як їй вдалося скинути вагу
«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти
19 березня, 12:37
РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації
РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації
24 березня, 21:53
Артур Петров був відомим гумористом та виступав у жанрі стендап
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
27 березня, 18:20
Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%
Зеленський домовився у Саудівській Аравії про забезпечення України дизелем
28 березня, 17:59
Життя захисника обірвалося раптово
Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. Згадаймо Андрія Богдана
1 квiтня, 09:00
Трамп закликав союзників США взяти на себе відповідальність за відновлення Ормузької протоки
Трамп закликав союзників США взяти на себе відповідальність за відновлення Ормузької протоки
2 квiтня, 05:42

Події в Україні

«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
Ворог атакував дронами Слов’янськ: є поранені
Ворог атакував дронами Слов’янськ: є поранені
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026 року

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
