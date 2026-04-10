Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги

Президент уточнює: росіяни вже не вперше визначають якийсь дедлайн, який потім самі ж пусувають

Президент України Володимир Зеленський розкрив чергові дедлайни, які Кремль поставив перед своїми окупаційними військами. За словами глави держави, російське командування визначило конкретні цілі на Донеччині, які мають бути досягнуті до символічної для РФ дати – початку травня. Зокрема президент назвав Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Зеленський повідомив, що російські війська отримали наказ до кінця квітня встановити контроль над стратегічно важливими містами Донецької області.

«Вони хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою – у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для «рускіх» це зробити», – підкреслив президент.

Попри неможливість швидкого прориву фронту, Росія продовжує тактику залякування мирного населення. Президент попередив про посилення атак на житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

«На жаль, прифронтові громади «рускі» будуть обстрілювати. Херсонщину, Дніпровщину – Нікополь. Також удари по Одесі. Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика», – розповів Зеленський.

Також на зустрічі Зеленський розповів про результати останніх операцій в тилу ворога. Президент також прокоментував безпекову ситуацію на кордонах України, зокрема навколо Придністров’я та на південних рубежах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро.

Заступника керівник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування не полишає спроб створити так звану «санітарну зону» вздовж українського кордону. Окупанти прагнуть зайти вглиб території Сумської та Харківської областей на відстань до 20 кілометрів, щоб убезпечити свої логістичні вузли та обмежити дії української армії.