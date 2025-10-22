Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1337-й день повномасштабної війни
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб
  • танків – 11 280 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од.
  • артилерійських систем – 33 914 (+12) од.
  • РСЗВ – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 229 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160) од.
  • крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96) од.
Нагадаємо, триває 1337-й день повномасштабної війни в Україні.

