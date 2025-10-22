Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб
- танків – 11 280 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од.
- артилерійських систем – 33 914 (+12) од.
- РСЗВ – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО – 1 229 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160) од.
- крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96) од.
Нагадаємо, триває 1337-й день повномасштабної війни в Україні.
