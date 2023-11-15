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Через війну п’ята частина українських земель непридатна до використання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через війну п’ята частина українських земель непридатна до використання
Проводиться розмінування сільгоспземель
фото з відкритих джерел

Споживання українцями агрокультур втричі менше, ніж їх виробіток

В Україні близько 20% сільськогосподарських земель непридатні для використання внаслідок бойових дій. Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Близько 20% земель недоступні для обробітку порівняно з 2021 роком внаслідок війни. Але хвилювань немає, оскільки споживання українцями агрокультур втричі менше, ніж їх виробіток, відповідно, досить значні об'єми підуть на експорт в поточному році», – зазначив він.

Висоцький також запевнив, що дефіциту добрив на українському ринку не відчувається.

«З точки зору використання ефективності і технологічного процесу використання добрив є важливим. Більшість азотних добрив, що сьогодні використовуються, вітчизняного виробництва. Дефіциту добрив, особливо вітчизняного виробництва, не відчувається», – додав Висоцький.

Перший заступник міністра агрополітики подякував виробникам добрив за їхню плідну роботу.

Нагадаємо, уряд України визначив кілька пріоритетів для підтримки аграріїв у 2023 році, серед них – гуманітарне розмінування, пільгове кредитування та грантові програми.

До слова, у російській Держдумі запропонували видавати росіянами за участь у війні проти України землю на окупованих територіях нашої країни.

Теги: земля війна Мінагрополітики

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