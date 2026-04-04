Окупанти атакували Харків

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом дня місто неодноразово зазнавало атак ворожих безпілотників

Пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

Варто зазначити, що протягом дня місто неодноразово зазнавало атак ворожих безпілотників. Зокрема, фіксувалися падіння уламків у різних районах Харкова – Київському, Салтівському та Немишлянському. В одному з випадків повідомлялося про постраждалого.

Окрім цього, внаслідок падіння дрона типу «шахед» у Слобідському районі була поранена дитина.

Зауважимо, поїзд № 21/22 сполученням Харків – Львів став головним героєм залізничних хронік останньої доби. Попри зіткнення з вантажівкою, атаку дронів та серйозні технічні пошкодження, рейс дістався пункту призначення. У компанії цей потяг назвали символом того, що українська залізниця обирає не здаватися навіть у безнадійних ситуаціях. 

