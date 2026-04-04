«Укрзалізниця» розповіла про шлях «найбільш багатостраждального» рейсу Харків – Львів

Максим Бурич
фото: Укрзалізниця/іллюстративне

На Харківщині вантажівка врізалася в пасажирський поїзд

Поїзд № 21/22 сполученням Харків – Львів став головним героєм залізничних хронік останньої доби. Попри зіткнення з вантажівкою, атаку дронів та серйозні технічні пошкодження, рейс дістався пункту призначення. У компанії цей потяг назвали символом того, що українська залізниця обирає не здаватися навіть у безнадійних ситуаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Найбільш багатостраждальний поїзд доби дістався пункту призначення», – ідеться в повідомленні.

Шлях пасажирів до Львова перетворився на справжній випробувальний марафон. Після аварії, спричиненої вантажівкою, пасажирів оперативно пересадили у неушкоджені вагони. Резервний локомотив відбуксував склад назад до Мерефи, де за півтори години у Харкові вже підготували новий резервний потяг.

«Сьогоднішній поїзд №21/22 Харків-Львів – це символ того, що ми всі обираємо не здаватися. Там, де легше було скасувати рейс і повернути квитки, ми задіяли всі резервні сили, а також підтримку наших надійних партнерів», – зазначили в компанії.

Під Вишневим поїзд довелося екстрено зупинити – прямо над коліями зафіксували проліт стаї ворожих дронів. Завдяки пильності машиністів та диспетчерів вдалося уникнути небезпеки.

У Києві 413 пасажирів отримали «Залізні перекуси» від партнерів з World Central Kitchen, а в Тернополі ще 167 людей нагодували гарячими вечерями.

Як відомо, ввечері 2 квітня поблизу залізничної станції Коломак у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та пасажирського потяга. 

Читайте також:

Читайте також

Загиблий працював у ТЦК пів року
Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: що відомо про Олега Авдєєва
2 квiтня, 19:52
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
13 людей отримали поранення внаслідок атаки по Львову
Проросійський блогер поширив фейк про «базу найманців» у Львові
24 березня, 18:54
Автомобіль швидкої допомоги зазнав значних пошкоджень
На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)
19 березня, 20:54
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
Бізнес закликав уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
18 березня, 15:57
Раніше «Укрзалізниця» намагалася ініціювати підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%
Експеримент зі зменшення перехресного субсидування на «Укрзалізниці» є позитивним кроком, але потребує продовження реформи – УСПП
17 березня, 15:12
Внаслідок удару російського БпЛА вижила матір дітей вагітна Ольга Крівогуб
Ольга Крівогуб із Богодухова, яка втратила трьох дітей і чоловіка після атаки РФ, народила дитину
14 березня, 19:59
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
10 березня, 05:38
На Дніпропетровщині обмеженим маршрутом курсуватимуть потяги
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси потягів: список
5 березня, 06:37

Події в Україні

$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
