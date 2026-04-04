«Укрзалізниця» розповіла про шлях «найбільш багатостраждального» рейсу Харків – Львів

На Харківщині вантажівка врізалася в пасажирський поїзд

Поїзд № 21/22 сполученням Харків – Львів став головним героєм залізничних хронік останньої доби. Попри зіткнення з вантажівкою, атаку дронів та серйозні технічні пошкодження, рейс дістався пункту призначення. У компанії цей потяг назвали символом того, що українська залізниця обирає не здаватися навіть у безнадійних ситуаціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Найбільш багатостраждальний поїзд доби дістався пункту призначення», – ідеться в повідомленні.

Шлях пасажирів до Львова перетворився на справжній випробувальний марафон. Після аварії, спричиненої вантажівкою, пасажирів оперативно пересадили у неушкоджені вагони. Резервний локомотив відбуксував склад назад до Мерефи, де за півтори години у Харкові вже підготували новий резервний потяг.

«Сьогоднішній поїзд №21/22 Харків-Львів – це символ того, що ми всі обираємо не здаватися. Там, де легше було скасувати рейс і повернути квитки, ми задіяли всі резервні сили, а також підтримку наших надійних партнерів», – зазначили в компанії.

Під Вишневим поїзд довелося екстрено зупинити – прямо над коліями зафіксували проліт стаї ворожих дронів. Завдяки пильності машиністів та диспетчерів вдалося уникнути небезпеки.

У Києві 413 пасажирів отримали «Залізні перекуси» від партнерів з World Central Kitchen, а в Тернополі ще 167 людей нагодували гарячими вечерями.

Як відомо, ввечері 2 квітня поблизу залізничної станції Коломак у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та пасажирського потяга.