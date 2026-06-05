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Житомирщина: росіяни атакували логістичну інфраструктуру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Житомирщина: росіяни атакували логістичну інфраструктуру
Окупанти атакували Житомирщину
колаж: glavcom.ua

Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає

Російські терористи вдарили по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі Житомирської області. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише «Главком».

«Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, втім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об'єктам. Пожежі, що виникли на місці влучаннь, ліквідували рятувальники ДСНС», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів немає.

«Нагадуємо громадянам, що на місці влучань або падіння уламків слід бути максимально обережними. У випадку виявлення підозрілих предметів не підходьте до них – викликайте спеціальні служби ДСНС та Національної поліції», – повідомив Бунечко.

До слова, наприкінці травня під масованим ударом опинилася Житомирська область, де під прицілом ворога опинилися промислові підприємства та об'єкти життєзабезпечення. 

Нагадаємо, російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України.

Як повідомляється, на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині. Зазначається, що унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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Теги: Житомирщина

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