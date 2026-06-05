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На Вінниччині зіткнулися три легковики та вантажівка: загинула людина (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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На Вінниччині зіткнулися три легковики та вантажівка: загинула людина (фото)
Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка
фото: ДСНС Вінничини

На об’їзній Вінниці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Масштабна автопригода за участі чотирьох транспортних засобів сталася неподалік Вінниці. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

«Внаслідок ДТП загинув водій одного з легковиків. Ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися. Постраждалих госпіталізували до лікарні», – йдеться в повідомленні.

У масштабному зіткненні зійшлися три легкові автомобілі та одна вантажівка. Сила удару була такою, що тіло загиблого керманича затиснуло в салоні понівеченого транспортного засобу.

Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка.

Окрім допомоги медикам у транспортуванні постраждалих, бійці Служби порятунку провели змив палива з проїжджої частини та вжили всіх необхідних заходів, аби запобігти можливому загорянню автомобілів.

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Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка
фото: ДСНС Вінничини

На місці події працювала слідчо-оперативна група Нацполіції, яка з'ясовує винуватців та деталі аварії.

«Главком» писав, що у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі поблизу селища Макарів. За попередніми даними правоохоронців, 61-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався у Ford Tourneo, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

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Теги: ДТП Вінниця смерть автомобіль

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