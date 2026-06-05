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На Харківщині перевернувся автобус зі школярами: багато травмованих (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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На Харківщині перевернувся автобус зі школярами: багато травмованих (фото)
У салоні автобуса перебували 14 дітей
фото: Харківська обласна прокуратура

 Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовані троє школярів і двоє вчителів

Уранці 5 червня на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив школярів. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, водій транспортного засобу під час руху не впорався з керуванням. Автомобіль на швидкості з’їхав на узбіччя, після чого вилетів у кювет та перекинувся на бік.

«За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 «Мерефа – Златопіль – Лозова» сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих
Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих
фото: Харківська обласна прокуратура

За даними правоохоронців, у салоні перебували 14 дітей – учнів 5 та 9 класів одного з ліцеїв області, та двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих
Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих
фото: Харківська обласна прокуратура

На місце події оперативно прибули медики швидкої допомоги та екіпажі поліції. Усіх п'ятьох травмованих із тілесними ушкодженнями різного ступеня невідкладно доставили до лікарень регіону. Іншим дітям, які перебували в салоні, надали необхідну психологічну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

За фактом дорожньо-транспортної події, у якій постраждали неповнолітні, розпочато досудове розслідування. 

«Главком» писав, що масштабна автопригода за участі чотирьох транспортних засобів сталася неподалік Вінниці. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості. Сила удару була такою, що тіло загиблого керманича затиснуло в салоні понівеченого транспортного засобу. Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі поблизу селища Макарів. За попередніми даними правоохоронців, 61-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу і врізався у Ford Tourneo, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

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Теги: ДТП школа Харківщина учні автобус

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