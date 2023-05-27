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Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами»
РФ атакує Україну іранськими дронами
фото ілюстративне

Сили ППО знищили два ударних БпЛА Shahed-136/131

Увечері 26 травня російські окупанти атакували Миколаївську область іранськими дронами Shahed-136/131. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Ворожі дрони були знищені силами ППО.

«26 травня близько 23:00 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два ударних БпЛА Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 458-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, задіяв іранські ударні дрони типу Shahed.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Миколаївщина безпілотник

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