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Глава Одещини оцінив ризики з боку невизнаного Придністров’я та Гагаузії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Глава Одещини оцінив ризики з боку невизнаного Придністров’я та Гагаузії
Центральний відрізок державного кордону між Республікою Молдова та Україною, контрольований владою самопроголошеної ПМР, становить 405 км (з української сторони)
фото з відкритих джерел

Олег Кіпер: «Сьогодні автівок з придністровськими номерами уже немає»

На сьогоднішній день загроза з боку Придністров'я не спостерігається. Таку заяву зробив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер в інтерв’ю «Главкому».

Кіпер повідомив, що на кордоні з Молдовою є зведені фортифікаційні споруди, а вся прикордонна ділянка під постійним моніторингом.

«Так, бувають з їхнього боку якісь вилазки. Ще рік тому, а я вже дев'ять місяців як працюю очільником області, ми бачили дуже багато машин з придністровськими номерами на Одещині. Ми моніторили їх, спостерігали, чим вони займаються, куди їздять, що возять. Зізнаюся, ми дуже переживали за підстанції та інші інфраструктурні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність Одеси та області. Говорили про це з колегами під час нарад», – розповів Олег Кіпер.

Керівник Одеської адміністрації зауважив, що на сьогодні автівок з придністровськими номерами вже немає. Проте, додав Кіпер, «не тільки мешканці Придністров'я можуть спостерігати за нашими важливими стратегічними об’єктами».

Щодо сценарію введення українських військ до «ПМР» для деокупації цієї території, то Олег Кіпер не вважає такий план реалістичним, принаймні наразі.

«Ми ж не будемо схожими з росіянами і лізти на територію іншої держави. Ми сьогодні захищаємо свою державу і бачимо, які великі жертви у нас від війни, який моральний стан в наших людей, які великі матеріальні збитки маємо», – розповів очільник Одеської адміністрації.

Кіпер додав, що зараз допомога потрібна, впершу чергу, для України, проте не завжди іноземні партнери готові надати необхідне для перемоги.

Нагадаємо, глава Одеської ОВА пояснив логіку регулярних російських обстрілів міста і області.

До слова, голова (башкан) Гагаузії, автономного регіону Молдови, Євгенія Гуцул заявила, що під час своєї поїздки у Росію домовлялася про дешевий газ для Гагаузії напряму від «Газпрому» та про «бонуси до заробітних плат» мешканцям регіону. 

Також слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

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Теги: Гагаузія Придністров'я прокурор Одещина

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