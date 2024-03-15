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Країни НАТО візьмуться за вдосконалення системи протиракетної оборони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Країни НАТО візьмуться за вдосконалення системи протиракетної оборони
НАТО хоче захистити себе від ракет з боку Росії
фото із відкритих джерел

Єнса Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу приділятимуть увагу розвитку системі оборони для перехоплення балістичних ракет

Країни НАТО віддані розвитку системи протиракетної оборони на тлі зростання загроз через наявність балістичних ракет в арсеналах потенційних противників. Про це йдеться в щорічній доповіді генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

«Загроза для населення, території та сил європейських країн НАТО, пов'язана з балістичними ракетами, зростає», – вважає він.

«На тлі цієї загрози союзники підтверджують прихильність до розвитку системи оборони для перехоплення балістичних ракет», – зазначено в доповіді. Столтенберг зазначив, що потенційну загрозу альянсу, зокрема, становлять балістичні ракети Ірану.

До слова, адміністрація президента Сполучених Штатів очікує, що більше країн країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) «збільшать свої внески на потреби оборони блоку до 2 відсотків власного ВВП», йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.За словами американської чиновниці, «на такі кроки з боку держав, які входять до НАТО, Штати сподіваються до проведення саміту блоку в Вашингтоні, що має відбутися за кілька місяців».

Раніше стало відомо, що Альянс не планує надсилати свої військовослужбовців в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.Зазначається, що таким чином Столтенберг відмежувався від заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ на українських територіях.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг перехоплення балістичні ракети

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