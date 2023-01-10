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У Херсоні прогриміли потужні вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли потужні вибухи (відео)
У Херсоні прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Місцеві жителі повідомили про потужні вибухи у районі дитячої лікарні

Ввечері, 10 січня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки. 

Проте наразі тривогу в області та місті не оголошено.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Але за даними Telegram-каналів приліт стався у районі дитячої лікарні. Інформації про постраждалих наразі теж немає.

Також місцеві опублікували відео, на якому чути потужні вибухи, які лунали у місті.

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації. Ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: відео ворог населення Telegram окупанти

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