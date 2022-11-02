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Окупанти бетонними бункерами укріплюють оборону Херсонщини (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти бетонними бункерами укріплюють оборону Херсонщини (відео)
Окупанти намагаються закріпитись на Херсонщині
фото: скріншот з відео

Російські загарбники готуються до оборони окупованої області

На Херсонщині російські окупанти підвозять у бік села Геройського бетонні бункери на лінію оборони. Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.

«По дорозі в сторону села Геройське росіяни везуть бетонні конструкції для укріплення своїх ліній оборони», – написав міський голова Олешок.

Раніше Генштаб повідомив, куди окупанти перемістили свою «адміністрацію» з Херсона.

Нагадаємо, триває 252-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

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Теги: Херсонщина росія війна

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