FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Серед європейських лідерів панує занепокоєння через неоднозначну позицію президента США Дональда Трампа

Наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбудеться масштабна зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та лідерів країн «Великої сімки». Як повідомляє Financial Times, головна мета союзників – заручитися особистою підтримкою президента США щодо безпекових гарантій для України після можливого припинення вогню, передає «Главком».

У переговорах, запланованих на 21 січня, мають взяти участь керівники Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Дипломати прагнуть, щоб Трамп схвалив домовленості, досягнуті минулого тижня в Парижі, які вважаються критичними для запобігання новій великій війні.

Попри підготовку, у європейських кулуарах панує занепокоєння через неоднозначну позицію американського лідера. Європейські посадовці зазначають, що без участі США будь-які безпекові механізми, включно з ідеєю Великої Британії та Франції щодо відправки військ для моніторингу миру, не матимуть реальної сили. Наразі присутність такої кількості світових лідерів на форумі в Давосі може стати рекордною, що підкреслює вагу майбутнього діалогу з Трампом.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський може провести чергові переговори з Дональдом Трампом найближчими днями. Як повідомляє видання Axios, головною метою зустрічі є остаточне узгодження та підписання документа про довгострокові гарантії безпеки для України.

До слова, радники Дональда Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, провели зустріч із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим у Парижі. Сторони обговорювали американську стратегію завершення війни.

Ці консультації стали наступним етапом після переговорів Віткоффа та Кушнера з Володимиром Зеленським, а також лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ключовими темами дискусії стали майбутні безпекові гарантії для України та статус територій на сході Донбасу. Мета зустрічі – узгодити деталі плану перед тим, як офіційно залучити Москву до широкого переговорного процесу.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

