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Окупанти здійснюють сексуальне насильство над дітьми у школах – мер Мелітополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти здійснюють сексуальне насильство над дітьми у школах – мер Мелітополя
фото ілюстративне

РФ розмістила своїх солдатів у тимчасово окупованих школах

Російські загарбники чинять сексуальне насильство над дітьми в школах на окупованій території. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що охороняти навчальні заклади росіяни доручили так званому козацтву, яке чинить жахливе свавілля.

«Козацтво всіляко пристає до дітей, знущається і, як приклад, ми вже маємо кілька заяв про сексуальне насильство щодо дітей від того козацтва, яке ворог масово розмістив у тимчасово окупованих школах», – заявив міський голова.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція розслідує 54 справи щодо скоєння сексуального насилля російськими військовими щодо українців. 19 російським військовим вже оголосили підозри.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився проєкт Закону про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, та невідкладні проміжні репарації.

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Теги: Мелітополь війна окупанти Запоріжжя

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