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Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
фото ілюстративне

Росіяни обстрілюють лівий берег, щоб змусити людей виїхати з домівок

Російські терористи навмисне обстрілюють населені пункти на лівобережній частині Херсонської області, щоб у такий спосіб змусити евакуюватися місцеве населення. Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

Хлань зазначив, що окупаційна адміністрація Херсонської області нібито запланувала проведення евакуації населення окупованих Каховки та Нової Каховки.

«Вони обстрілюють не тільки правобережну Херсонщину, а ще й роблять провокації, обстрілюючи лівий берег. Вони спеціально це роблять, щоб змусити людей виїхати», – сказав Хлань.

Крім того, повідомляється, що окупанти розвісили в населених пунктах розвісили оголошення про початок евакуації в четвер, 22 грудня. Вони хочуть автобусами вивозити людей в окупований Генічеськ, який після звільнення Херсона окупанти зробили тимчасовою столицею окупованого регіону.

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали пацієнтів із психлікарень Херсонщини.

До слова, триває 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна

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