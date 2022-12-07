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Після ударів по авіабазах впевненість РФ похитнулась – Financial Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після ударів по авіабазах впевненість РФ похитнулась – Financial Times
Тепер росіяни сумніватимуться у здатності захищати свої стратегічні об'єкти країни
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що одним із довгостроковим результатом атак може стати розосередження Росією своїх літаків усередині країни

Удар по авіабазах Росії показав, що цій країні не залишилося безпечних зон. Про це пише Financial Times.

Представники українського міністерства оборони та аналітики заявили, що удари по аеродромах є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування. «Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру», – сказав на умовах анонімності радник уряду України з питань оборони.

Видання зазначає, що Україна публічно не взяла на себе відповідальність за удари і багато деталей залишаються секретними, що також характерне для інших операцій Києва, зокрема атака на базу РФ у Севастополі. Але що відрізняє останні удари України від інших, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО, вразивши стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими.

Аналітики вважають, що одним із довгостроковим результатом атак може стати розосередження Росією своїх літаків усередині країни, що допоможе захистити їх від нових атак, але ускладнить операції за їх участю. «Ці атаки... безумовно, зроблять росіян менш впевненими... Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно та забезпечувати його безпеку», – сказав представник західного міністерства оборони, додавши, що «росіяни сумніватимуться у своїй здатності захищати свої стратегічні об'єкти країни».

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області, як повідомляють ЗМІ, зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

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Теги: пожежа літак військові Україна майно радник поранення росіяни

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