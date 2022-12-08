Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи на авіабазах Росії: ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на авіабазах Росії: ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків
У результаті інциденту було пошкоджено один літак Ту-22М
фото з відкритих джерел

Після вибуху на аеродромі «Дягілєво» зі стоянки зникло 10 бомбардувальників Ту-22 М, якими РФ атакує Україну

Зникнення 10 російських бомбардувальників після вибухів на авіабазі «Дягілєво» може свідчити про низький рівень підготовки ворога та нехтування заходами безпеки. Про це повідомляють Збройні сили України.

«Після дивного спалаху та вибуху бензовоза 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілєво» Рязанської області зі стоянки зникло 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетні удари по Україні», – нагадали захисники.

Вони зазначили, що в той день в результаті інциденту також було пошкоджено один літак Ту-22М. «Найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКС РФ», – припускають в ЗСУ.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

До вдома у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. 

Читайте також: The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
Теги: безпілотник літак пожежа поранення вибух росія ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер росіяни сумніватимуться у здатності захищати свої стратегічні об'єкти країни
Після ударів по авіабазах впевненість РФ похитнулась – Financial Times
Вчора, 13:52
Резніков вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто «курять в заборонених місцях».
Резніков потролив росіян після «бавовни» на авіабазах
6 грудня, 12:17
У російському Уссурійську загорілася авіабаза
В російському Уссурійську спалахнула авіабаза (відео)
25 квiтня, 15:08

Події в Україні

Глава Авдіївки пояснив, чому росіяни не можуть взяти місто
Глава Авдіївки пояснив, чому росіяни не можуть взяти місто
Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС – Енергоатом
Окупанти готують провокації на Запорізькій АЕС – Енергоатом
Вибухи на авіабазах Росії: ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків
Вибухи на авіабазах Росії: ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків
СБУ проводить обшуки в монастирях Московської церкви на Житомирщині (фото)
СБУ проводить обшуки в монастирях Московської церкви на Житомирщині (фото)
Британська розвідка розповіла про військові дії росіян біля Сватового
Британська розвідка розповіла про військові дії росіян біля Сватового
Пілот-винищувач з позивним Karaya став Героєм України
Пілот-винищувач з позивним Karaya став Героєм України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Кремль готує евакуацію Путіна у випадку поразки у війні
12K
Росія планує новий наступ – Столтенберг
11K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9376
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
8805
Вирішальна зима для Путіна. Найстрашніше попереду?
7912
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту