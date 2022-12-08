Вибухи на авіабазах Росії: ЗСУ назвали ймовірну причину зникнення 10 літаків

У результаті інциденту було пошкоджено один літак Ту-22М

Після вибуху на аеродромі «Дягілєво» зі стоянки зникло 10 бомбардувальників Ту-22 М, якими РФ атакує Україну

Зникнення 10 російських бомбардувальників після вибухів на авіабазі «Дягілєво» може свідчити про низький рівень підготовки ворога та нехтування заходами безпеки. Про це повідомляють Збройні сили України.

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«Після дивного спалаху та вибуху бензовоза 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілєво» Рязанської області зі стоянки зникло 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетні удари по Україні», – нагадали захисники.

Вони зазначили, що в той день в результаті інциденту також було пошкоджено один літак Ту-22М. «Найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу ВКС РФ», – припускають в ЗСУ.

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Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Також у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Як повідомлялося, унаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає.

До вдома у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.