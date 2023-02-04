Росія ліквідовує частину своїх командирів

Окупанти кинули усі сили на оточення Бахмута

Російські загарбники вдаються до звичної для них практики з часів Другої світової війни – розстріл тих хто зволікає або відмовляються від виконання наказів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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«Зважаючи на те що наближається річниця російського повномасштабного вторгнення російським військам, було віддано наказ за будь-яку ціну здійснити просування як мінімум до адміністративних меж Донецької області. Саме тому усі сили росіяни кинули на здійснення оточення Бахмута який вони намагаються захопити вже більш як дев’ять місяців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до перехоплення радіообміну бойовиків з ПВК «Вагнер», бойовик з позивним «Акробат» отримав наказ розстріляти «Устинова» та повести його групу у бій. Через поганий зв’язок бойовик «Акробат» спершу почув що має розстріляти усю групу «Устинова». З його реакції помітно, що це для них звична практика.

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«Для росіян дане угруповання не має жодної цінності, оскільки на даний час його основу складають завербовані в’язні, втрати яких не несуть за собою жодних соціальних витрат для окупантів», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що у Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів.

Нагадаємо, триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.