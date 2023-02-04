Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія ліквідовує частину своїх командирів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія ліквідовує частину своїх командирів
фото ілюстративне

Окупанти кинули усі сили на оточення Бахмута

Російські загарбники вдаються до звичної для них практики з часів Другої світової війни – розстріл тих хто зволікає або відмовляються від виконання наказів. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

«Зважаючи на те що наближається річниця російського повномасштабного вторгнення російським військам, було віддано наказ за будь-яку ціну здійснити просування як мінімум до адміністративних меж Донецької області. Саме тому усі сили росіяни кинули на здійснення оточення Бахмута який вони намагаються захопити вже більш як дев’ять місяців», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до перехоплення радіообміну бойовиків з ПВК «Вагнер», бойовик з позивним «Акробат» отримав наказ розстріляти «Устинова» та повести його групу у бій. Через поганий зв’язок бойовик «Акробат» спершу почув що має розстріляти усю групу «Устинова». З його реакції помітно, що це для них звична практика.

«Для росіян дане угруповання не має жодної цінності, оскільки на даний час його основу складають завербовані в’язні, втрати яких не несуть за собою жодних соціальних витрат для окупантів», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що у Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів.

Нагадаємо, триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Теги: війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військові командири зможуть відправляти мобілізованих під арешт
У Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів
2 лютого, 16:44
Колишній «вагнерівець» вибачається перед українцями та визнає свою провину
Екскомандир «ПВК Вагнера» вибачився перед українцями
31 сiчня, 19:09
Путін доручив уряду розробити нові заходи для підтримки сімей
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
27 сiчня, 19:04

Події в Україні

Росія ліквідовує частину своїх командирів
Росія ліквідовує частину своїх командирів
Як росіяни готуються до нової ракетної атаки: інформація від «Півдня»
Як росіяни готуються до нової ракетної атаки: інформація від «Півдня»
Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2 (фото)
Українські військові вже освоїли керування танками Challenger 2 (фото)
Нардеп: Грузія не відреагувала на звернення Зеленського і МЗС щодо Саакашвілі
Нардеп: Грузія не відреагувала на звернення Зеленського і МЗС щодо Саакашвілі
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні»
Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9158
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
8866
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
6000
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5190
«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території

Новини

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Сьогодні, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту