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У Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів
Російські військові командири зможуть відправляти мобілізованих під арешт
фото:www.zabrab75.ru

У РФ  військові командири матимуть право призначати дисциплінарний арешт мобілізованим прапорщикам та сержантам

До Державної Думи було внесено законопропроект про право командування військової частини призначати дисциплінарний арешт прапорщикам та сержантам у період мобілізації. Відповідний документ розмістили на електронній базі нижньої палати російського парламенту.

У ньому зазначено, що призначати дисциплінарний арешт зможе начальник органу військової поліції. Застосовувати норму, окрім періодів мобілізації, можна буде і за військового стану. 

У разі підтримки проекту дисциплінарне стягнення торкнеться прапорщиків та мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів, які проходять військову службу за контрактом, та громадян, які призвані на військову службу з мобілізації, за винятком офіцерів.

Нагадаємо, раніше у навчальних центрах на Уралі, Сибіру та Поволжі обладнали гауптвахти для мобілізованих солдатів.  Гауптвахти в російській армії були скасовані 2002 року. У 2006 році було ухвалено закон про їх відновлення. Максимальний термін, протягом якого військовослужбовець може перебувати на гауптвахті, не перевищує 30 діб.

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Теги: солдат мобілізація арешт закон

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Світ

У Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів
У Росії командири зможуть арештовувати мобілізованих солдатів

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