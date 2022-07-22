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рус
    Події в Україні

    Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами, – Генштаб

    В акваторії Чорного моря &ndash; два носії ракет &laquo;Калібр&raquo;&nbsp; - Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами, – Генштаб
    В акваторії Чорного моря – два носії ракет «Калібр» 
    фото ілюстративне

    Існує загроза атаки по військові об’єкти

    Росія може вдарити по Україні одночасно 16 ракетами «Калібр». Загалом у Чорному морі зафіксовано два носії таких ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

    Крім цього, Генштаб зазначає, що морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України. Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.

    До слова, триває 149-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали рашистів на раніше зайняті позиції.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами, – Генштаб