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    Події в Україні

    У Чорному морі досі горять «вишки Бойка»: фото з космосу

    У червні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових платформах&nbsp;&laquo;Чорноморнафтогазу&raquo; - У Чорному морі досі горять «вишки Бойка»: фото з космосу
    У червні ЗСУ завдали ракетного удару по бурових платформах «Чорноморнафтогазу»
    фото з відкритих джерел

    На супутникових знімках видно вогонь і дим на бурових платформах

    У Чорному морі продовжують горіти бурові платформи привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», по яких українські військові завдали удару у червні. Про це свідчать дані OSINT у Twitter.

    Опубліковано супутниковий знімок американського аерокосмічного агентства NASA, що підтверджує цю інформацію.

    Фото зроблене супутником близько 08:37 7 липня. На ньому видно дим, що здіймався в небо над буровими установками «Чорноморнафтогазу».

    «Нафтогазова платформа в Чорному морі, яка, як сверджується, була вражена українською ракетою, все ще горить і димить. Структура все ще здається міцною», – йдеться у дописі OSINT.

    Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка». Під час удару по бурових вишках «Петро Годованець» і «Україна» на них перебувало понад 100 людей. Найсильніший удар припав по першій вишці.

    26 червня в Чорному морі було обстріляно імовірно ракетою ще одну бурову платформу «Чорноморнафтогазу»: удар було завдано по самопідйомній плавучій буровій установці «Таврида».

    Відомо, що окупанти використали платформу «Чорноморнафтогазу» як об'єкт розвідки .

    Згодом стало відомо, що вогонь на підбитих воїнами ЗСУ бурових платформах «Чорноморнафтогазу» дістався свердловини, окупантам не вдається його загасити.

    Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані «вишки Бойка» – бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація #stoprussia
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    У Чорному морі досі горять «вишки Бойка»: фото з космосу