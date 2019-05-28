Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників, є поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 05.00 ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар’їнки

Вороги випустили по позиціях українських військовослужбовців 37 мін калібру 120 мм

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби двічі обстріляли позиції українських захисників в районі населених пунктів Мар’їнка та Широкине. Внаслідок обстрілу - один військовий поранений.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі, застосовуючи міномети. З 05:00 ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар’їнки. Від окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях наших воїнів 30 мін калібру 120 мм», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, пізніше з 09:30 на приморській ділянці окупанти цілили з мінометів цього ж 120-го калібру по оборонцях Широкиного. Протягом 50 хвилин було випущено сім мін цього калібру з напрямку окупованого села Безіменне.

Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби одного військовослужбовця Об'єднаних сил поранено.

Речник Міноборони повідомив, що захисника евакуйовано до мобільного госпіталю.