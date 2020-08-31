Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувалися «тиші»



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підрозділи Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню

Бойових втрат серед наших захисників немає

Російські окупаційні війська від початку доби 31 серпня дотримувалися режиму припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 31 серпня, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Бойових втрат серед наших захисників немає», - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, підрозділи Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який запроваджений з 27 липня.

Як повідомлялося, 30 серпня окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що окупанти проводять примусову паспортизацію жителів Донбасу.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розцінив заяву Фокіна, як провокаційну.

А перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що учасника української делегації у ТКГ можуть запросити на зустріч з парламентарями до Верховної Ради.



