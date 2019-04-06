Окупанти на Донбасі знову порушують перемир'я



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Ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Втрат серед українських військових нема

На Донбасі від початку поточної доби, 6 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) було зафіксовано сім обстрілів позицій українських військових з боку російських окупаційних сил. Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook.

Як повідомляється, під час обстрілів противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння. Ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру українські позиції поблизу Павлополя та Зайцевого.

Бойовики з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Піски, Широкине, Опитне, Старогнатівка, Авдіївка.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено. Окупанти обстрілювали позиції ООС, зокрема, з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, станом на ранок 6 квітня на Донбасі не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду «Гнутове» та «Мар'їнка». КПВВ «Гнутове» закритий на реконструкцію, а пункт пропуску «Мар'їнка» був закритий через ворожий обстріл.