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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі знову порушують перемир'я

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    Ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння - Окупанти на Донбасі знову порушують перемир'я
    Ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння

    Втрат серед українських військових нема

    На Донбасі від початку поточної доби, 6 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) було зафіксовано сім обстрілів позицій українських військових з боку російських окупаційних сил. Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook.

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    Як повідомляється, під час обстрілів противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння. Ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру українські позиції поблизу Павлополя та Зайцевого.

    Бойовики з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Піски, Широкине, Опитне, Старогнатівка, Авдіївка.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - зазначили у відомстві.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено. Окупанти обстрілювали позиції ООС, зокрема, з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Крім того, станом на ранок 6 квітня на Донбасі не працюють контрольні пункти в'їзду-виїзду «Гнутове» та «Мар'їнка». КПВВ «Гнутове» закритий на реконструкцію, а пункт пропуску «Мар'їнка» був закритий через ворожий обстріл.

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