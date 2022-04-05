Військові показали, що залишилося від Гостомеля після окупантів (відео)
Містечко під Києвом зруйноване російськими загарбниками
Військові Збройних сил України 4 квітня зняли відео у звільненому від російських окупантів селищі Гостомель Бучанського району.
Кадри з колись охайного зеленого населеного пункту жахають: зруйновані обстрілами та пожежами будинки, розбиті дороги й мости, потрощені автівки.
Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.
Зокрема, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані. Рятувальники почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.