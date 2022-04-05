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    Військові показали, що залишилося від Гостомеля після окупантів (відео)

    У Гостомелі зруйновані будинки, потрощені автівки - Військові показали, що залишилося від Гостомеля після окупантів (відео)
    У Гостомелі зруйновані будинки, потрощені автівки
    фото: скріншот із відео

    Містечко під Києвом зруйноване російськими загарбниками

    Військові Збройних сил України 4 квітня зняли відео у звільненому від російських окупантів селищі Гостомель Бучанського району.

    Кадри з колись охайного зеленого населеного пункту жахають: зруйновані обстрілами та пожежами будинки, розбиті дороги й мости, потрощені автівки.

    Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.

    Зокрема, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані. Рятувальники почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Військові показали, що залишилося від Гостомеля після окупантів (відео)