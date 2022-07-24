Окупанти на Запоріжжі викрали понад 400 людей

Вже відомо про 415 випадків викрадень людей на Запоріжжі

Рашисти часто забирають людей з метою отримати викуп

Росіяни продовжують викрадати людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вже відомо про 415 випадків викрадень людей. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Понад 170 осіб перебувають у заручниках. Олександр Старух зазначив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого росіяни забирають на один-два дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

Раніше повідомлялося, що рашисти усе частіше використовують родичів українських військовополонених для проведення дезінформаційних операцій.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна визволила з полону російських окупантів 32 волонтерів-водіїв, які доставляли мирним жителям гуманітарну допомогу. Троє звільнених водіїв розповіли, що їх катували, камери були переповнені, їжі та води не вистачало. Також з полонених вимагали гроші, за «покращення умов перебування»

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