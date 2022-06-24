Окупанти намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська

Російські війська намагаються взяти під повний контроль Сєвєродонецьк й оточити українські війська в районі Лисичанська. Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

«Найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіанальотів. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська у районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи», – сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що внаслідок ударів по Лисичанську та навколишнім селам було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем перебувають і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.

Противник також продовжує ракетні удари по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури України.

«Зокрема, нанесено ракетні удари по об’єктах у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях, у тому числі крилатими ракетами типу Х-59, а також «Онікс», – додав речник.

Нагадаємо, триває 121 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Крім цього, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.