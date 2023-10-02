Окупанти намагаються мобілізувати ще одну категорію жителів РФ

Більшість татарів не ведуться на пропаганду

У мечетях Пензенської області триває військова агітація мусульман. Пропагандисти характеризують війну в Україні як священну. При цьому всіляко очорнюють українців. Про це повідомили в партизанському русі «Атеш» із посиланням на своїх прихильників.

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«На щастя, серед татар більше розумних людей, які не ведуться на пропаганду. Вони розуміють, що справжні священнослужителі не можуть закликати до війни проти українського народу», – зазначили українські партизани.

Партизани розповіли, що люди, які симпатизують Україні, продовжують повідомляти про ситуацію на окупованій території та в Росії, та висловили впевненість, що рашистський режим упаде.

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Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Вони ведуть спостереження за аеродромом понад місяць.

Також партизани виявили низку точок із оборонними об'єктами, у тому числі сім одиниць пускових установок С-300. Вони надали координати важливих споруд і зазначили, що продовжують спостерігати за діями окупантів.