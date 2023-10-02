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Окупанти намагаються мобілізувати ще одну категорію жителів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти намагаються мобілізувати ще одну категорію жителів РФ
фото ілюстративне

Більшість татарів не ведуться на пропаганду

У мечетях Пензенської області триває військова агітація мусульман. Пропагандисти характеризують війну в Україні як священну. При цьому всіляко очорнюють українців. Про це повідомили в партизанському русі «Атеш» із посиланням на своїх прихильників.

«На щастя, серед татар більше розумних людей, які не ведуться на пропаганду. Вони розуміють, що справжні священнослужителі не можуть закликати до війни проти українського народу», – зазначили українські партизани.

Партизани розповіли, що люди, які симпатизують Україні, продовжують повідомляти про ситуацію на окупованій території та в Росії, та висловили впевненість, що рашистський режим упаде.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Вони ведуть спостереження за аеродромом понад місяць.

Також партизани виявили низку точок із оборонними об'єктами, у тому числі сім одиниць пускових установок С-300. Вони надали координати важливих споруд і зазначили, що продовжують спостерігати за діями окупантів.

Теги: росія мобілізація війна мусульмани

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