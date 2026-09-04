Російський FPV-дрон атакував маршрутку в Херсоні, є загиблий та багато поранених

47-річний чоловік помер у лікарні, ще 12 пасажирів зазнали поранень

Російські війська близько опівдня атакували FPV-дроном маршрутний автобус у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 12 зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

47-річного чоловіка після атаки доправили до медичного закладу. Попри надану допомогу, він помер від отриманих поранень.

Серед постраждалих – восьмеро жінок віком від 50 до 76 років. Медики діагностували у них вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Найстарша з постраждалих перебуває у тяжкому стані – 76-річна жінка отримала проникаюче поранення голови.

Також внаслідок російського удару постраждали четверо чоловіків віком від 45 до 67 років. Вони зазнали вибухових травм, осколкових поранень та контузій.

Правоохоронці документують наслідки російської атаки як черговий воєнний злочин військ РФ.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська вже атакували безпілотником маршрутку в Корабельному районі Херсона. Тоді внаслідок удару загинули четверо людей, ще чотири жінки дістали поранення та були госпіталізовані.

Також 4 серпня російський дрон цілеспрямовано атакував 52-річного чоловіка, який приїхав продавати овочі на ринку в Херсоні. Чоловік отримав вибухову травму та множинні осколкові поранення, але вижив.

Того ж дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що атаки FPV-дронами на цивільних стали системною практикою ворога. Від початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано понад 16 тис. кримінальних проваджень щодо атак дронів малого радіуса дії на мирних жителів, найбільше – на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Від початку 2026 року на той момент було зафіксовано 2614 таких злочинів: постраждали майже 7 тис. людей, загинули 967, серед них десятеро дітей.