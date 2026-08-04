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Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено)
Момент атаки російського дрона на чоловіка у Херсоні
скриншот з відео

52-річний херсонець дістав тяжкі поранення після скидання вибухівки з безпілотника, момент атаки зафіксувала камера

Уранці 4 серпня російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію.

За даними МВА, близько 06:47 російські військові скинули вибухівку з безпілотника на чоловіка. У потерпілого діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також множинні осколкові поранення спини та нижніх кінцівок.

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Пораненого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Чоловік живий і наразі перебуває під наглядом медиків. Наразі медики проводять додаткові обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Російський дрон атакував чоловіка посеред Херсона: момент потрапив на відео (оновлено) фото 1
фото: соцмережі

За інформацією очевидців, удар стався поблизу продуктового ринку в Таврійському мікрорайоні Херсона.

Нагадаємо, що у ніч 4 серпня російські війська атакували приватний сектор Миколаєва. Унаслідок удару загинула 89-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Російські війська також атакували Сумську та Запорізьку області. У Сумах керовані авіабомби влучили по приватному сектору, унаслідок чого загинула одна людина та є постраждалі. У Запоріжжі російський удар припав по промисловому об'єкту, де виникла пожежа.

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Теги: росія окупанти Херсон дрон

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