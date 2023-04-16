Окупанти обстріляли дачні будинки в Запорізькій області

У домівках вибиті шибки, потрощено фасади та автівки

Російські загарбники атакували Запорізьку область, унаслідок чого є руйнування, але минулося без постраждалих. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram.

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«Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне – без постраждалих», – заявиви він.

Наразі всі профільні служби працюють на місці ворожих влучань: ліквідують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин.

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Нагадаємо, що 16 квітня, у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву.

До слова, триває 417-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.