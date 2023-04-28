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«Точно в ціль»: міноборони Росії цинічно втішається через ракетний удар по Умані

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Точно в ціль»: міноборони Росії цинічно втішається через ракетний удар по Умані
В Умані ракета пошкодила багатоповерхівку й забрала життя цивільних
фото: Главком

Унаслідок нічного обстрілу ворога загинуло щонайменше 10 мирних мешканців

Міноборони РФ радіє влучанню їх ракети в житловий будинок в Умані на Черкащині. Відповідне цинічне зображення вони опублікували на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Точно в ціль»: міноборони Росії цинічно втішається через ракетний удар по Умані фото 1

У дописі влада країни-агресорки назвала окупантів, які вбили мирних українців, «героями».

До слова, напередодні російські пропагандисти вигадали винних в ударі по Умані.

Як відомо, станом на 10 ранку в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули 10 людей. У місті оголошено триденну жалобу.

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Наслідки ракетної атаки по Умані, 28 квітня 2023 року
фото: glavcom.ua

Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток

Момент удару російських терористів по багатоповерхівці в Умані потрапив на відео. 

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

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Теги: обстріл окупанти Черкащина Міноборони РФ

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