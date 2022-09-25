Навіть «Мівіна» припинила виробництво. Влада оцінила економічну ситуацію на Харківщині

Голова ОВА: «Біля 70% приватних підприємств в області простоюють»

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що 70% підприємств області не працюють. Про це Синєгубов розповів у інтерв’ю «Главкому».

Харківська область до війни була одним з донорів держбюджету. Синєгубов оцінив прямі та непрямі збитки для регіону, що вже завдала російська агресія.

«Я вам назву декілька досить цікавих позицій. За даними на перше півріччя, бюджет по області виконується майже на 100%. Якщо казати про показники бюджету окремих територіальних громад, то подекуди це виконання – 35%, тобто критично низьке, а подекуди йде перевиконання – 123%. Звісно, коли 70% підприємств Харківщини не працюють, шкода досить велика», – зазначив він.

За його словами, продовжують сплачуватися податки, або, можливо, декілька виробництв продовжують своє існування за рахунок інших.

«Той же Philip Morris, підприємство та виробництво якого зруйноване, продовжує справно все сплачувати. А це, напевно, найбільший платник податків на території Харківської області», - додав Синєгубов.

Голова Харківської ОВА заявив, що популярний фаст-фуд «Мівіна» зник з полиць через те, що підприємство теж не працює.

Раніше голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме.

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть.