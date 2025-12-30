Санта перетнув кордон України та привіз «гарантії безпеки»: відео від ДПСУ

ДПСУ повідомляє: Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз «гарантії безпеки»

Державна прикордонна служба (ДПСУ) привітала українців з новим 2026 роком. У відеоролику пресслужба відомства показала, як Санта Клаус перетнув український кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«Офіційно! ДПСУ повідомляє: Санта перетнув кордон та, окрім подарунків, привіз «гарантії безпеки», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем стане роком Червоного вогняного коня. Це поєднання стихії та знака уособлює енергію, пристрасть і рішучість та обіцяє надзвичайно динамічний та активний період. Кінь посідає сьоме місце у зодіакальному колі, а його союз з елементом вогню робить наступний рік особливо насиченим подіями. «Главком» розповідає про символ наступного року, його особливості та поради для життя.

Як повідомлялося, за даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», вартість новорічного столу за рік підскочила на 10,7%. У середньому святкова вечеря для родини з чотирьох осіб коштуватиме 3 980 грн. Якщо ж додати до меню традиційні делікатеси – червону ікру та рибу – сума зросте до 4 793 грн.

До слова, Київський метрополітен оприлюднив оновлений розклад руху поїздів на перші дні нового року. Через очікуване зменшення кількості пасажирів, інтервали між поїздами на всіх трьох лініях будуть дещо збільшені.